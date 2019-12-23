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Премьер Австралии извинился за отсутствие в стране во время пожаров

Премьер Австралии извинился за отсутствие в стране во время пожаров

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На фоне масштабных лесных пожаров в Австралии премьер-министр Скотт Моррисон извинился, что в это время находился с семьей в отпуске на Гавайях. Он отверг критику относительно недостаточных усилий в борьбе с изменениями климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AP.

В Австралии в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия в воскресенье, 22 декабря, продолжаются масштабные лесные пожары. Вследствие них погибли уже двое пожарных добровольцев.

Из-за сильного ветра лишь только в Новом Южном Уэльсе было зафиксировано более 100 очагов огня, сообщили в пожарной службе. За последние четыре дня огонь разрушил десятки домов, на горе Госперс пламенем охвачено около 460 000 гектаров.

Между тем премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что во время стихийных бедствий находился с семьей в отпуске на Гавайях. Он прервал отдых из-за недовольства общественности и вернулся домой в субботу. "Если бы можно было вернуть время назад... мы могли бы принять другие решения. Я уверен, что австралийцы справедливы и понимают, что когда вы даете обещание своим детям, то надо ее придерживаться. Но как у премьер-министра у вас есть другие обязанности вязки, и я принимаю это и принимаю критику", - заявил он в беседе с журналистами во время посещения пожарной службы в Сиднее.

Напомним, в Австралии лесной пожар уничтожил город возле Сиднея.

Источник: УНН
Теги: Австралия, пожары
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