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Официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/доллар

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На 23 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 декабря установлены на таком уровне:

23.291225 грн за доллар;

25.846272 грн за евро;

0.373210 грн за российский рубль;

30.359875 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 декабря курс всех указанных валют снизился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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