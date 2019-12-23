На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 23 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 23 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1107.519980 грн;

Серебро - 12.756323 грн;

Платина - 700.905148 грн;

Палладий - 1445.242417 грн.

По сравнению с 22 декабря курс серебра и платины вырос, а золота и палладия снизился.