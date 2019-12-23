ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый

КИЕВ. 23 декабря. УНН. 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., А также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Песками - из стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Красногоровки - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

3 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи с Новгородским - минометы калибра 82 мм.

Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С начала этих суток, 23 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, ситуация на участках разведения остается стабильной.