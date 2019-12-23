Новости: Экономика
Понедельник, 23 декабря 2019, 08:10 • Юлия Шрамко • 13950
Мировые цены на нефть упали
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром упали в цене до 65,92 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,18 доллара за баррель, потеряв 0,43%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН