Регистрация | Вход |
USD: 23,33 -0,0488  EUR: 25,88 -0,1008 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 08:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
13950
Версия для печати

Мировые цены на нефть упали

Мировые цены на нефть упали

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром упали в цене до 65,92 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,18 доллара за баррель, потеряв 0,43%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.