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Сегодня в Украине до 14 градусов тепла

Сегодня в Украине до 14 градусов тепла

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине в понедельник, 23 декабря, пройдут дожди, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до 14 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 23 декабря в западных областях значительные дожди; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.

В Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-5° тепла.

На остальной территории небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11°, в южной части местами 12-14°.

Ветер в стране юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.

Напомним, в Украину идут морозы.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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