В Узбекистане состоялись парламентские выборы

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Узбекистане 22 декабря прошли выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) и местные советы. Центризбирком Узбекистана объявит предварительные результаты после полудня 23 декабря, но выборы уже признаны состоявшимися. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Озодлик".

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили, что “не зафиксировали” на них серьезных нарушений.

Избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 по Ташкенту. По данным ЦИК страны, явка составила 70% — 18 797 810 человек. Выборы считаются состоявшимися, если явка составила не менее 33%.

В выборах приняли участие пять партий: “Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана” (УзЛиДеП), Демократическая партия “Миллий тикланиш” (“Национальное возрождение”), Социал-демократическая партия “Адолат” (“Справедливость”), Народно-демократическая партия (НДПУ), “Экологическое движение Узбекистана”.

В то же время независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что выбор у жителей был небольшой — пять партий представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мерзияева.

Это первые выборы в парламент момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мерзияева. Он пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова.