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Меркель опередила Аденауэра по продолжительности пребывания на посту канцлера ФРГ

Меркель опередила Аденауэра по продолжительности пребывания на посту канцлера ФРГ

Ангела Меркель

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ангела Меркель вчера, 22 декабря, сравнялась, а сегодня обогнала первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра по продолжительности пребывания на посту главы правительства ФРГ. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Сегодня она занимает эту должность ровно 5144 дней, в то время как Аденауэр правил 5143 дня - с 15 сентября 1949 до 15 октября 1963 года.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель выходит на второе место среди руководителей послевоенной Германии по продолжительности пребывания на канцлерском посту. В воскресенье, 22 декабря, исполнилось 5143 дня с того момента, когда она впервые возглавила правительство. Это произошло 22 ноября 2005 года. Ровно столько же возглавлял правительство первый федеральный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр", - говорится в сообщении.

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Отныне дольше, чем она, правил только Гельмут Коль. Он провел в кресле главы правительства ФРГ 5869 дней - с 1 октября 1982 по 26 октября 1998 года. Очевидно, что он в обозримом будущем останется рекордсменом, ведь Меркель нужно еще 725 дней - то есть оставаться на своем посту до 17 декабря 2021 года, чтобы править столько, сколько же как Коль.

Напомним, год назад Меркель объявила о том, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера и даже претендовать на место в Бундестаге. Следующие же парламентские выборы, если "большая коалиция" из ХДС/ХСС и социал-демократов вообще не развалится, пройдут не позже 24 октября 2021 года.

Однако шансы перегнать Коля у Меркель все же остаются. Это случится, если она будет исполнять обязанности канцлера и после выборов, например, если переговоры о создании новой правящей коалиции существенно затянутся.

Как сообщалось ранее в УНН, почти половина жителей Германии в 2018 году поддержала отставку Меркель.

Источник: УНН
Теги: Германия, Ангела Меркель, канцлер

В тексте упоминаются

Меркель Ангела
Меркель Ангела
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