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Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "при правильном контексте", утверждая, что диалог важен в "трудных" отношениях. Об этом Столтенберг сказал в интервью агентству dpa, передаёт УНН.

"Я верю в диалог с Россией. И поэтому, при правильном контексте, я, конечно, также готов встретиться с президентом Путиным… Я просто считаю, что лучше встречаться, чем не встречаться, и садиться и обсуждать. Особенно когда все сложно, важно сидеть за одним столом", - сказал Столтенберг.

Как отмечает агентство, отношения НАТО с Россией стали напряженными после того, как Москва аннексировала Крымский полуостров Украины в 2014 году и впоследствии поддерживала боевиков на востоке страны.

"Россия - наш самый большой сосед, Россия здесь и останется, и мы должны стремиться к улучшению отношений с Россией. Но даже без улучшения отношений с Россией нам нужно управлять сложными отношениями с Россией", - добавил Генеральный секретарь.

Как сообщал УНН, в начале декабря в Лондоне достоялась встреча лидеров стран-членов НАТО. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором лидеры Альянса отметили, что российская агрессия все так же представляет угрозу для НАТО, но в то же время заявили об открытости для диалога с РФ. 

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Владимир Путин, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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