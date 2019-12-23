В Одесской области микроавтобус насмерть сбил пешехода

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Одесской области в результате наезда микроавтобуса погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 22 декабря, в 19:30 на автодороге "Одесса-Южный" под колесами автомобиля Ford Transit оказался пешеход, который от полученных повреждений скончался.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Нежине в Черниговской области водитель ехал на автомобиле задним ходом и наехал на пешехода, в результате чего последний скончался в карете скорой помощи.