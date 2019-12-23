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В Киеве в частном доме сгорел мужчина

В Киеве в частном доме сгорел мужчина

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В столице в результате пожара в трехэтажном частном доме погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, 22 декабря в 23:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории частной усадьбы на ул. Жураковского, 5, что в Соломенском районе столицы.

По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в одной из комнат на 3-этаже 3-этажного частного дома размером 10х20 м.

Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело мужского пола.

В 00:09 23 декабря пожарные локализовали пожар, а в 00:38 - ликвидировали его.

В результате пожара сгорело и повреждено 70 кв. м. деревянного перекрытия, личные вещи, закопчены стены и потолок жилых комнат на 3-этаже.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве в ночь на понедельник произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета, из-за этого эвакуировали 350 человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, гибель, пожары
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