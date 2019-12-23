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Ломаченко считает, что американским промоутерам выгодно его поражение Лопесу

Ломаченко считает, что американским промоутерам выгодно его поражение Лопесу

Василий Ломаченко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинский чемпион Василий Ломаченко не скрывает, что американской промоутерской компании Top Rank может быть выгодно его поражение чемпиону по версии IBF Теофимо Лопесу. Об этом сообщает Хsport, информирует УНН.

"Думаю, что для Top Rank наш с Лопесом бой - это беспроигрышный вариант. Побеждаю я - подтверждаю свое звание звезды промоутерской компании, проиграю - у них появляется новая мега-звезда. Наверное, скорее всего для их бизнеса Лопес даже более выгодна фигура", - рассказал Ломаченко.

Предварительно поединок "Ломаченко - Лопес" состоится в апреле 2020 года. Для украинца это будет поединок за статус абсолютного чемпиона легкого веса, тогда как американец не сможет завоевать статус франчайзингового чемпиона WBC даже в случае победы.

Как сообщалось ранее в УНН, чемпион IBF пообещал нокаутировать Ломаченко и бросить на настил титул украинца.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт

В тексте упоминаются

Ломаченко Василий
Ломаченко Василий
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