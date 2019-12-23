На Филиппинах погибли 11 человек из-за отравления кокосовым вином

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На Филиппинах 11 человек умерли и еще 300 попали в больницу после того, как выпили кокосового вина, в том числе, на рождественских вечеринках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере 11 человек погибли и более 300 попали в больницу на Филиппинах после того, как выпили кокосового вина, в том числе во время празднования на рождественской вечеринке", - сообщили в СМИ.

Указано, что отравление произошло в двух провинциях - Лагуна и Кесон. Все пострадавшие употребляли ламбаногу - напиток, популярный в провинциях, и применяемый во время праздников и торжеств.

Также сообщается, что вино было местного производства. Состояние двух пострадавших улучшилось.

"Анализ крови и остатки ламбаногы будут собраны и проанализированы в понедельник", - сказано в сообщении.

Отмечается, что некоторые покупали вино на день рождения, а другим его подарили местные чиновники во время рождественской вечеринки.

"Нерегулируемое производство и реализация ламбаногы распространена на Филиппинах, и ее часто изготавливают незаконно с опасными добавками", - добавили в СМИ.

Указано, что в прошлом году от потребления ламбаногы погиб 21 человек.

Напомним, в Николаевской области двое дальнобойщиков умерли из-за употребления большой дозы алкоголя.