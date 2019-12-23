В Киеве подростки ограбили магазин на заправке

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В столице ночью 23 декабря двое братьев и их сообщник зашли в помещение и пытались украсть банку слабоалкогольного напитка. Их остановил охранник, однако нападавшие применили слезоточивый газ и избили мужчину. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

На линию 102 поступило сообщение о грабеже на автозаправочной станции на проспекте Маяковского Деснянского района столицы.

Как рассказала следователь Деснянского управления полиции Наталья Редковолосова, по записям камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов задержали всех участников события:

"Это - 17-летние братья-близнецы и их сверстник, двое из них имеют непогашенную судимость за имущественное преступление. Оперативники задержали молодых людей неподалеку от места преступления. Они признались, что зашли в помещение автозаправочной станции и взяли три банки слабоалкогольного напитка. Кассир им отказал в продаже товара, тогда они положили две банки на полку, а третью спрятали в карман. Охранник сделал им замечание и пытался задержать. В результате произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних применил газовый баллончик, а сообщники избили 52-летнего мужчину и скрылись. Свидетели происшествия вызвали скорую для потерпевшего и полицию. Мужчина с травмой головы находится в больнице".

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. После проведения проверки и необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в киевском переходе двое несовершеннолетних ограбили 14-летнего парня.