Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты и георгиевский крест

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На российско-украинской границе в Харьковской области правоохранители изъяли у гражданина Российской Федерации несколько старинных монет и георгиевский крест. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни предотвратили незаконное перемещение через границу старинных предметов", - говорится в сообщении.

Так, в пункте пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль марки Wolksvagen. Им как пассажир ехал гражданин России 1965 года.

При осмотре чемодана иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХVIII-XIX веками, и георгиевский крест.

Обнаруженные предметы изъяты. Имеют ли они культурную или историческую ценность, установит експетриза.

Напомним, сотрудник международного аэропорта "Борисполь" под Киевом пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов.