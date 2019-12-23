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Украинские рыбаки сократили вылов в Азовском море на 38%

Украинские рыбаки сократили вылов в Азовском море на 38%

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В январе-ноябре этого года против аналогичного периода 2018 года вылов водных биоресурсов, в том числе рыбы, в Азовском море сократился на 38% - до 10 007 тонн, в Черном море - увеличился на 67%, до 13 891 тонн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

Так, за 11 месяцев 2019 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил более 41,1 тыс. тонн.

В разрезе водоемов добыто:

  • Черное море - 13 891 тонну (+67% к показателям января-ноября 2018-го);
  • Азовское море - 10 007 тонн (-38%);
  • Причерноморские лиманы - 70 тонн (-85%);
  • река Дунай - 552 тонны (+124%);
  • низовья реки Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище - 1 879 тонн (24%);
  • Днепровско-Бугская естуарна система - 2 580 тонн (-7%);
  • водохранилища реки Днепр - 11 986 тонн (+1,6%), а именно: Киевское водохранилище - 1 202 тонны, Каневское - 770 тонн, Кременчугское - 4 591 тонну, Каменское - 2 207 тонн, Днепровское - 933 тонны, Каховское - 2 281 тонну;
  • другие водоемы - 204 тонны (+7,7%).

Напомним, Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2020 году. Перед этим комитет ВР рекомендовал отложить переговоры с РФ по рыболовству в Азовском море.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Загороднюк отмечал, что Россия блокирует значительные участки акватории Черного и Азовского морей, "начинает учения, которые в действительности не проводятся, для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческому судоходству".

Источник: УНН
Теги: Украина, Азовское море, вылов рыбы, рыба, Госрыбагентство
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