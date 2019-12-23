Украинский вылов креветки в этом году в полтора раза больше, чем сельди

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вылов украинскими рыбаками креветки в январе-ноябре этого года в полтора раза больше, чем сельди - 710 тонн против 447 тонн соответственно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

Больше всего в течение января-ноября выловлено таких водных биоресурсов:

рапана - 11 043 тонны;

бычок - 8 677 тонн;

серебряный карась - 5 678 тонн;

тюлька, верховодка - 2 503 тонны;

лещ - 2 406 тонн;

плотва - 2 072 тонны;

шпрот - 1 320 тонн;

плоскирка - 1 135 тонн;

растительноядные виды рыб - 949 тонн;

креветка - 710 тонн;

хамса азовская - 597 тонн;

сельдь черноморская - 447 тонн.

Всего за 11 месяцев 2019 года промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил более 41,1 тыс. тонн.

Напомним, украинские рыбаки сократили вылов в Азовском море на 38%.