Регистрация | Вход |
USD: 23,33 -0,0488  EUR: 25,88 -0,1008 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 14:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
13485
Версия для печати

Украинский вылов креветки в этом году в полтора раза больше, чем сельди

Украинский вылов креветки в этом году в полтора раза больше, чем сельди

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вылов украинскими рыбаками креветки в январе-ноябре этого года в полтора раза больше, чем сельди - 710 тонн против 447 тонн соответственно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

Больше всего в течение января-ноября выловлено таких водных биоресурсов:

  • рапана - 11 043 тонны;
  • бычок - 8 677 тонн;
  • серебряный карась - 5 678 тонн;
  • тюлька, верховодка - 2 503 тонны;
  • лещ - 2 406 тонн;
  • плотва - 2 072 тонны;
  • шпрот - 1 320 тонн;
  • плоскирка - 1 135 тонн;
  • растительноядные виды рыб - 949 тонн;
  • креветка - 710 тонн;
  • хамса азовская - 597 тонн;
  • сельдь черноморская - 447 тонн.

Всего за 11 месяцев 2019 года промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил более 41,1 тыс. тонн.

Напомним, украинские рыбаки сократили вылов в Азовском море на 38%.

Источник: УНН
Теги: Украина, вылов рыбы, рыба, Госрыбагентство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.