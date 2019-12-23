Новости: Экономика
Понедельник, 23 декабря 2019, 11:30 • Юлия Шрамко • 13485
Украинский вылов креветки в этом году в полтора раза больше, чем сельди
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вылов украинскими рыбаками креветки в январе-ноябре этого года в полтора раза больше, чем сельди - 710 тонн против 447 тонн соответственно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
Больше всего в течение января-ноября выловлено таких водных биоресурсов:
- рапана - 11 043 тонны;
- бычок - 8 677 тонн;
- серебряный карась - 5 678 тонн;
- тюлька, верховодка - 2 503 тонны;
- лещ - 2 406 тонн;
- плотва - 2 072 тонны;
- шпрот - 1 320 тонн;
- плоскирка - 1 135 тонн;
- растительноядные виды рыб - 949 тонн;
- креветка - 710 тонн;
- хамса азовская - 597 тонн;
- сельдь черноморская - 447 тонн.
Всего за 11 месяцев 2019 года промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил более 41,1 тыс. тонн.
Напомним, украинские рыбаки сократили вылов в Азовском море на 38%.
Источник: УНН