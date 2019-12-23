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Чиновники ГФС погорели на квартирных махинациях

Чиновники ГФС погорели на квартирных махинациях

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы одной из областей и еще ряд должностных лиц ведомства разоблачили на квартирных махинациях, открыто уголовное производство за фактом злоупотребления служебным положением. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На днях начали досудебное расследование в отношении заместителя начальника ГУ ГФС одной из областей и еще ряда должностных лиц ведомства. По предварительной версии следствия, чиновник подделал документы и по предварительному сговору с начальником ГУ ГФС области и председателем одного из обслуживающих кооперативов незаконно получил в собственность квартиру площадью 79 квадратных метров", - сообщила Варченко.

По ее словам, при этом, как выяснили следователи, чиновник и его семья уже имеют в собственности 4 квартиры общей площадью 230 квадратных метров. Поэтому, согласно украинскому законодательству, он не имел права находиться на квартирной очереди и претендовать на государственное жилье.

Досудебное расследование начали по факту злоупотребления служебным положением. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления.

Напомним, в столице мошенник заработал на продаже двух квартир почти миллион гривен.

Источник: УНН
Теги: ГФС, квартиры, ГБР
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