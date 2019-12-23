На границе с Польшей обнаружили более 2 тысяч наркосодержащих таблеток

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На границе с Польшей в пункте пропуска "Рава-Русская" обнаружили 2220 наркосодержащих таблеток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Препараты "Акатар" и "Цирус" с содержанием наркотических веществ обнаружили в пункте пропуска "Рава-Русская". Их везли рейсовым автобусом "Томашив-Новояворовск", - говорится в сообщении.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы заблаговременно узнали о возможной попытке контрабанды наркотиков в Украину. По их информации пограничники Львовского отряда тщательно проверили автобус. Наркосодержащие таблетки нашли в его салоне.

По данному факту проинформировали Службу безопасности Украины, сотрудники которой изъяли указанные медицинские препараты для проведения экспертизы и принятии правового решения.

Напомним, в пункте пропуска "Краковец" в Львовской области, работники Службы безопасности Украины помешали контрабандному ввозу партии прекурсоров из Европы, из которых в дальнейшем должны были изготовить наркотические вещества и сбывать их.