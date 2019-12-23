Военный союз с РФ поддерживают 17% жителей Донбасса

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По результатам общенационального социологического исследования, проведенного по заказу Госкомтелерадио в ноябре-декабре этого года, 17% жителей Донбасса поддерживают военный союз с Российской Федерацией. Об этом во время презентации исследования в Киеве сообщил глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц, передает корреспондент УНН.

"Военный союз с Российской Федерацией и другими странами СНГ имеет наибольшую популярность на Донбассе - 17%. На юге - 12%, и на востоке - 12%. Меньшие показатели на севере - 7,7%, в центре - 8%. На западе эта идея имеет поддержку лишь 5% населения", - сказал Андрей Каракуц.

Он отметил, что большинство сторонников военного союза с Россией - женщины (55%).

"Идея имеет существенную популярность среди старших возрастных групп - 23% среди населения 65+", - добавил Андрей Каракуц.

Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В рамках исследования было опрошено 2035 человек.

География исследования - вся территория Украины кроме временно оккупированных территорий АР Крым, города Севастополь и временно неконтролируемой территории Украины в Донецкой и Луганской области. Методология исследования - анкетный опрос в форме личного интервью методом face-to-face с использованием электронных носителей.

Выборка безповторная, многоступенчатая, районированная, квотная, поло-возрастная. Теоретическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2% без учета веса показателей.

Напомним, более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО.