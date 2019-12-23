В Минобороны планируют создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Министерстве обороны Украины планируют создать “пояс безопасности” в Черноморском регионе за агрессивные действия Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об определении одиннадцати приоритетных направлений реформ, которые начались в ведомстве. Первыми были рассмотрены проекты, касающиеся „Стратегии обороны государства“ и „Территориальной обороны“. Следующим важным направлением является безопасность Черноморского региона. Из-за агрессивных, наглых действий ЧФ РФ, уменьшилась активность торгового судоходства на Черном и Азовском морях, что повлияло и на работу портов. Главная цель проекта — создание эффективного „пояса безопасности“ и защита экономических интересов государства в этом регионе”, — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, отдельным приоритетной задачей реформ является внедрение Ключевого пакета стандартов НАТО. Главное, по мнению координатора этого проекта, сделать переход к натовским стандартам “прозрачным”, понятным и настроенным на результат.

“Еще одним направлением, который касается совместимости с военными стран-членов НАТО, является внедрение в ВС инновационных технологий, направленное на реализацию совместных технологических проектов. Также, существует проект объединения АСУ в одной платформе и перехода на электронный документооборот”, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, одним из важнейших направлений деятельности новой команды Минобороны является Военная инфраструктура.

“С резким увеличением численности ВС в 2014-м году, возникла проблема с размещением подразделений. Некоторые из них и сегодня вынуждены нести службу в ужасных условиях заброшенных военных городков. Болезненной остается проблема обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем”, — сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНН ранее, в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины назвали приоритетные направления реформы на 2020 год.