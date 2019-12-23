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Бородянский представил нового главу Института нацпамяти

Бородянский представил нового главу Института нацпамяти

Антон Дробович

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича. Об этом стало известно во время его пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Министерство культуры молодежи и спорта продолжает практику представления руководителей или людей, которых мы предлагаем на руководящие должности. Сегодня я хочу вам представить Антона Дробовича, утвержденный руководителем центрального органа исполнительной власти Института национальной памяти", - заявил Бородянский.

Напомним, в среду, 4 декабря на заседании правительства было принято решение о том, что Украинский институт национальной памяти возглавит руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.

Дробович Антон Эдуардович (1986, Киев) - эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, бывший руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова и эксперт Института общественно-экономических исследований. Кандидат философских наук.

Источник: УНН
Теги: назначения, Минкульт, Владимир Бородянский
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