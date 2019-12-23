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На Донбассе зафиксировано два враждебных обстрела

На Донбассе зафиксировано два враждебных обстрела

КИЕВ. 23 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, было зафиксировано 2 случая нарушения прекращения огня со стороны боевиков", - сказал Шаравара.

По его словам, из гранатометов различных систем, враг обстрелял украинских защитников в районе населенного пункта Лебединское, что на Донецком направлении.

"Кроме того, на Луганском направлении, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам вблизи населенного пункта Пивденное", - рассказал Шаравара.

Напомним, стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего 22 декабря.

Как сообщалось, 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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