Декоммунизация и создание музея Революции Достоинства: Дробович назвал приоритеты работы

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Среди приоритетов в работе нового председателя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича - работа с декоммунизации, признание Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене, создание мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжим работу по декоммунизации, выполняя соответствующие законы Украины, подзаконные акты. Она будет касаться изменений и выполнения законов о присутствии таких названий, связанных с коммунистическим режимом в публичном пространстве. Огромная часть работы по декоммунизации - это создание архива репрессивных органов, также у нас в приоритете ", - заявил он.

По его словам, важно работать с учебными заведениями в этом направлении.

"...Важная часть по работе с декоммунизацией - усиление работы с учебными заведениями: университетами, школами... Продолжим работу по разработке методических материалов, средств наглядности, инфографик, видеоконтента и так далее, которые могут быть использованы в школе", - добавил глава Института нацпамяти.

Дробович акцентировал внимание на том, что важно признание на внешней арене Голодомора геноцидом украинского народа.

"Усилия на международной арене с признанием Голодомора геноцидом украинского народа, у нас есть ряд идей относительно того, как усилить свои позиции в этом плане. И вторая важная часть - консолидация усилий украинских ученых в решении ключевых спорных вопросов, которые существуют в украинском научной среде о Голодоморе для того, чтобы укрепить внутреннюю позицию, чтобы было легче завершить это дело на внешней арене", - пояснил он.

Также одним из важных направлений работы он назвал противодействие российской агрессии в Украине.

"Противодействие российской агрессии в Украине - это касается борьбы с дезинформацией, с мифами, которые нам пытаются щедро сюда поставлять наши противники. Вот мы тоже усилим свое присутствие, в том числе способствуя изданию таких материалов... как книга Сергея Громенко о 250 годах российских мифов по истории Крыма (250 лет фальши: российские мифы истории Крыма и так далее - ред.). Мы видим, что последние заявления президента РФ о каких-то коренных землях, которые существуют в сознании политического руководства России. Для борьбы с такими вещами должно быть усилено качество исторической науки, соответствующие усилия по развитию критического мышления, и публикация, распространение достоверных данных исторических материалов, которые будут развенчивать подобные вещи", - отметил Дробович.

Он добавил, что будет продолжена работа по созданию мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства.

"Также мы продолжим работу по созданию мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства", - подытожил он.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового председателя Института национальной памяти Антона Дробовича.