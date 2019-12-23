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В Украине создадут архив репрессивных органов за 550 млн гривен

В Украине создадут архив репрессивных органов за 550 млн гривен

Антон Дробович

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине создадут архив репрессивных органов, ориентировочная стоимость которого 550 млн гривен. Сейчас на его создание выделено более 50 млн гривен. Об этом во время пресс конференции заявил глава Института нацпамяти Антон Дробович, передает корреспондент УНН.

"На следующий год заложено на создание архива чуть больше 50 млн. В общем ориентировочная стоимость создания всего архива 550 млн гривен - это касается финансовых показателей. Сейчас есть выделенное помещение, оно имеет около 10 тыс. квадратных метров, но затем будет увеличена до 19 тыс. квадратных метров, и это будет самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе. У нас едва ли не самое либеральное в Европе законодательство о доступе к материалам репрессивных органов. Мы продолжим эту работу, поскольку это важная часть декомунизации, так как это доступ к материалам о преступлениях коммунистического режима", - отметил он.

Напомним, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича.

Источник: УНН
Теги: Украина, репрессия, архив
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