Новый глава Института нацпамяти не планирует менять команду

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Новый глава Института национальной памяти Антон Дробович не планирует менять команду, а будет работать со старой, так как большинство из них профессионалы. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Я не получил ни одного заявления на увольнение. Я не услышал ни одного устного намерения об увольнении, и для меня не цель менять команду. Если люди готовы работать по тем командным направлениям, по тем приоритетам, которые я озвучил, в интересах Украины, то мы будем это делать. Я считаю, что это профессиональная команда, экспертиза многих сотрудников Института национальной памяти беспрецедентная, без преувеличения", - отметил он.

Напомним, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича.