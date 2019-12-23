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Новый глава Института нацпамяти не планирует менять команду

Новый глава Института нацпамяти не планирует менять команду

Антон Дробович

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Новый глава Института национальной памяти Антон Дробович не планирует менять команду, а будет работать со старой, так как большинство из них профессионалы. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Я не получил ни одного заявления на увольнение. Я не услышал ни одного устного намерения об увольнении, и для меня не цель менять команду. Если люди готовы работать по тем командным направлениям, по тем приоритетам, которые я озвучил, в интересах Украины, то мы будем это делать. Я считаю, что это профессиональная команда, экспертиза многих сотрудников Института национальной памяти беспрецедентная, без преувеличения", - отметил он.

Напомним, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича.

Источник: УНН
Теги: назначения, Минкульт
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