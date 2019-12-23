В Луганской области боевики разбросали гранаты "Ф-1" возле одного из учебных заведений - разведка

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области вокруг здания одного из учебных заведений было обнаружено разбросанные наступательные гранаты "Ф-1", которые используют боевики для установления так называемых "растяжек". Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

Сообщается, что боевики усиливают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями.

"С этой целью, с начала декабря этого года в передовых подразделениях противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и с нарушениями", - сказал Шаравара.

По его словам, указанное привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Так, 20 декабря этого года вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области было выявлено разбросанные боеприпасы, в том числе наступательные гранаты "Ф-1", которые используются оккупантами для установления так называемых "растяжек", - рассказал Шаравара.

Напомним, стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего.