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В Запорожской области во время выборов в ОТО избиратель проголосовал дважды

В Запорожской области во время выборов в ОТО избиратель проголосовал дважды

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во время выборов в ОТО в Береговском районе один из избирателей проголосовал дважды - за себя и своего сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Во время выборов в ОТО в Береговском районе один из избирателей проголосовал дважды - за себя и своего сына. По факту правонарушения сотрудники полиции открыли уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 22 декабря, в 16:53, на службу "102" поступило сообщение о том, что на избирательном участке Береговского мужчина проголосовал под чужим паспортом. Установили, что 69-летний мужчина проголосовал со своим паспортом - за себя и повторно проголосовал с паспортом своего сына за него.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье 158-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза).

Указано, что в течение суток на территории Закарпатской области во время выборов в ОТГ было зафиксировано еще 10 нарушений избирательного законодательства. По всем фактам приняты решения.

Напомним, в день голосования в ОТО поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, территориальные общины
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