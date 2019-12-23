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Путин открыл железнодорожное движение "Крымским мостом"

Путин открыл железнодорожное движение "Крымским мостом"

Владимир Путин

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенному "Крымскому мосту". Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео на странице российского журналиста Дмитрия Смирнова в Twitter.

"Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту: первый поезд отправился через Керченский пролив", - написал Смирнов.

Накануне в Кремле сообщили, что во время поездки Путин "пообщается с рабочими-мостовиками, руководители области будут докладывать президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России".

Как сообщалось ранее в УНН, ранее оккупационные российские власти Крыма планировали запустить движение по железнодорожной части "Крымского моста" ориентировочно 9-10 декабря 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Крым, оккупация, аннексия, поезд, железная дорога, мосты

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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