В России заявили, что готовы предоставить данные для суда по MH17 в марте

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Россия готова предоставить имеющиеся у нее данные о крушении Boeing рейса MH17 над Донбассом для нового судебного слушания в Нидерландах. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные”, — сказал он, комментируя запрос МИД Нидерландов к России о сотрудничестве в расследовании незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.

Ранее о соответствующей просьбе в адрес РФ сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет агентство.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Украина открыта к диалогу и готова содействовать в расследовании дела о сбитии самолета рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

Напомним, пять лет назад — 17 июля 2014 — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.