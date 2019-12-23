Глава Института нацпамяти планирует встретиться с послом Польши в следующем месяце

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Новый глава Института национальной памяти Антон Дробович планирует встретиться с послом Польши в Украине и обсудить восстановление многих проектов. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

"У меня уже есть запланирована встреча на начало января с послом Республики Польша в Украине. Я получил два политических сигнала от посольства Республики Польша в Украине и от Польского института национальной памяти до готовности к конструктивному сотрудничеству, готовность к диалогу, восстановлении многих проектов, которые были раньше. Детали я сообщу, когда мы встретимся с моими коллегами с другой стороны и договоримся о результатах - об этом отчитаюсь гражданам о своей работе", - заявил он.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича, который назвал приоритеты своей деятельности в должности.