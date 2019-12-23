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Проблемы с отоплением в Светловодске: до сих пор без тепла ряд жилых домов

Проблемы с отоплением в Светловодске: до сих пор без тепла ряд жилых домов

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Светловодске Кировоградской области, где возникли проблемы с отопительным сезоном еще в конце прошлого месяца, до сих пор без тепла остаются три жилых дома. Об этом в Facebook сообщает Минрегион, передает УНН.

"В городе Светловодск Кировоградской области не отапливается 3 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 23.12.2019", - сообщили в ведомстве.

Также указано, что по состоянию на 23 декабря, по информации областных и Киевской городской государственных администраций, на 100% подключены к отоплению 23 области и Киев.

Напомним, еще 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порывов трубопровода без отопления остались, в частности, жилые дома.

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: отопление, Кропивницкий и Кировоградщина, отопительный сезон
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