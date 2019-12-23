В РФ убеждены, что обсудят с Украиной прямые поставки газа после Нового года

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что Москва якобы заключила контракты с пятью украинскими компаниями на прямые поставки газа, в то же время заявив, что вопрос может быть обсужден после Нового года. Об этом он доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Украине загорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности", - сказал Козак.

По его словам, "что касается прямых поставок газа из России в Украину, то договорились после Нового года, после того, как все вопросы будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы".

Вице-премьер заверил, что у России нет никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины.

"Будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал он.

Отметим, ранее о заключении контрактов на прямые поставки с украинскими компаниями сообщили ряд СМИ.

Напомним, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Как ранее сообщалось в УНН, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.