В ВАКС направили дело завладения землями Нацакадемии аграрных наук

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено дело о незаконном завладении особенно ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 9 лиц в уголовном производстве по факту незаконного завладения особенно ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что служебные лица Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, советник президиума НААН от Службы безопасности Украины, ГУ Госземагентства в Киевской области, в период с сентября 2013 года по сентябрь 2014-го умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершили завладение 138 земельными участками (общая площадь 13,2564 га), размещенными на территории Гатненского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области. Заметим, что указанные земли были сформированы в результате изъятия 15,12 га особо ценной земли ГП ОХ "Чабаны", а их рыночная стоимость на момент перехода в частную собственность составляла 42 553 000 гривен.

"Кроме того, указанные лица также намеревались завладеть еще 6 земельными участками общей площадью 0,581 га, рыночная стоимость которых на момент формирования составила 1 436 000 гривен", - отмечается в сообщении.

САП напоминает, что среди обвиняемых 6 должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, 2 - бывшие должностные лица ГУ Госземагентства в Киевской области и 1 - сотрудник Службы безопасности Украины.

Напомним, СБУ предотвратила завладение государственной землей преступниками с "ДНР".