Дело убийства Шеремета: суд под усиленной охраной начал рассмотрение апелляции Антоненко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Так, суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко.

Отметим, зал заседаний охраняет около 100 спецназовцев. Адвокат Антоненко Станислав Кулик опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео со спецназовцами.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020-го детского хирурга Юлию Кузьменко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.