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За три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть

За три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За три года экспорт украинской водки за границу вырос на 28,4%, в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-октябре этого года Украина поставила за рубеж водки на 43,8 млн долл., тогда как в январе-октябре 2016-го этот показатель составлял 34,1 млн долл.

Львиную долю украинской водки в течение 10 месяцев этого года было экспортировано в страны ЕС - на 9,6 млн долл. Больше всего - в Латвию и Польшу - на 2,85 млн долл. и 2,8 млн долл. соответственно. Немало водки купили у Украины Германия и Эстония - на 1,3 млн долл. и 1 млн долл.

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В страны СНГ в течение отчетного периода Украина поставила водки на 9,1 млн долл. Больше всего - в Казахстан, на 4,5 млн долл., Армению - на 2,1 млн долл. и в Республику Молдова - на 1,1 млн долл.

В Азию Украина экспортировала водки на 8,6 млн долл., в Америку - на 4,1 млн долл., у том числе в США - на 3,9 млн долл.

Как писал УНН, к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп", "Глобал Спиритс" (УДК), "ЛВН Лимитед", ЛВЗ "Прайм" и ООО "Атлантис".

Источник: УНН
Теги: экспорт, водка
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