Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 15:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3630
Версия для печати

Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать"

Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать"

Антон Дробович

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Фамилии "Ватутин" нет в списке на декоммунизацию, но даже если и была, то его памятник в Киеве нельзя демонтировать, ведь это не просто памятник, а могила. Об этом новый глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Сам Ватутин... Этой фамилии нет в списке на декоммунизацию, в силу различных обстоятельств, я изучаю этот вопрос. Даже если бы она и была бы в этих списках и подпадала бы под декоммунизацию, существует отдельное исключение касательно могил. Это не просто памятник Ватутина, это могила Ватутина. В таких случаях процедура совсем другая, не может быть демонтирован памятник. Мы изучаем этот вопрос. Заинтересованность, возможно, родственников по этому поводу. Но, прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении", - отметил он.

Напомним, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича, который назвал приоритеты своей деятельности.

Как сообщалось ранее в УНН, глава Института нацпамяти планирует встретиться с послом Польши в следующем месяце, а также Дробович заявил, что не планирует менять команду Института.

Источник: УНН
Теги: Киев, памятник, Минкульт, декоммунизация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.