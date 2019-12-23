Украинцев привлекают экстравагантные алкогольные напитки

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На алкогольном рынке Украины, помимо традиционных напитков, сегодня можно встретить достаточно экстравагантный товар. К примеру, один из отечественных ликёроводочных заводов выпускает черную водку, а из заграницы в Украину везут синее вино. Эксперты говорят, что это маркетинговые ходы, которые, как показывает практика, нравятся украинцам, передает УНН.

Так, по словам эксперта алкогольного рынка Игоря Товкача, необычный алкоголь — нишевая продукция, но она привлекает потребителей.

“Это такой подход, в первую очередь, связан с маркетинговой активностью, которая соответствует желанию людей попробовать что-то новое и необычное. Никогда, например, не пробовали, не видели черной водки - а здесь она доступна для покупки, почему бы и не попробовать.

Такие напитки – они, как правило, нишевые, имеют нишевое значение, которое отличает продукт от тождественных категорий. То есть, это такая определенная разница, с помощью которой продвигается напиток: “у всех белая водка, а попробуйте черную”. И действительно, есть много людей, которые хотят попробовать новинку, тем более на праздники, что-то оригинальное и необычное поставить на стол. И кстати, не только по праздникам - напиток отличается от остальных, и это привлекает”, - считает он.

Товкач говорит, что есть различные маркетинговые стратегии влияния на потребительские предпочтения.

“И когда у тебя все одинаковое, то маркетологи, реагируя на потребности покупателя, придумывают что-то новенькое. Нужно вносить элемент новизны в привычный для потребителя рынок и предоставлять выбор. Как еще изменить водку? Сделать ее без спирта? Это уже будет не водка, а вот такая новинка - она безусловно привлечет внимание”, - прокомментировал он.

Как писал УНН, черная водка в Украине появилась в прошлом году как лимитированная новогодняя коллекция. Но продукт пришелся по вкусу украинцам, и стал постоянной линейкой отечественного бренда.

Напомним, что в 2016 году испанцы создали первое в мире синее вино.