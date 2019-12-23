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В Минсоцполитики рассказали, как определяется размер льготы на оплату ЖКХ

В Минсоцполитики рассказали, как определяется размер льготы на оплату ЖКХ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Министерстве социальной политики рассказали, что размер льготы на жилищно-коммунальные услуги рассчитывает орган социальной защиты населения с учетом количества членов семьи, цен и тарифов на услуги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоциполитики.

"Размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения, исходя из социального норматива пользования услугами (с учетом определенного законом размера льготы, членов семьи, на которых распространяется льгота, цен и тарифов на услуги)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минрегионе рассказали, как сдержать рост цен на ЖКХ.

Источник: УНН
Теги: ЖКХ, тарифы, льготы, Минсоцполитики
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