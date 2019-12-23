В Одесской области разоблачили главного инспектора таможни в вымогательстве взяток с коммерсантов за импорт товаров

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правоохранители блокировали в пункте пропуска "Международный аэропорт "Одесса" незаконный механизм получения сотрудниками Одесской таможни взяток с коммерсантов за беспрепятственный пропуск через таможенную границу товаров широкого потребления. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица таможенного поста систематически требовали деньги за беспрепятственное таможенное оформление грузов текстильных изделий, ввозимых бизнесменами из стран Ближнего Востока. Для "стимулирования" коммерсантов платить неправомерную выгоду, таможенники создавали искусственные препятствия. Они, в частности, затягивали сроки, выдвигали претензии к товарно-сопроводительным документам.

Правоохранители задокументировали четыре факта получения таможенниками взяток.

Сотрудники СБУ совместно с ГБР и подразделением внутренней безопасности ГФС задержали одного из фигурантов производства - главного инспектора таможни во время получения очередной взятки. Таможенник, для избежания уголовной ответственности, хотел уничтожить следы преступления. Он пытался спрятать деньги в подоконник служебного помещения, а ладони облил краской для служебной печати.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста "Западный" и государственному инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС. В ГБР утверждают, что из-за действий инспекторов бюджет недополучил более 2 млн грн.