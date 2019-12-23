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Пожары в образовательных учреждениях: профильный омбудсмен объяснил, кто должен отвечать

Пожары в образовательных учреждениях: профильный омбудсмен объяснил, кто должен отвечать

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ответственность за выполнение мероприятий по предотвращению пожара и спасения людей возлагается на учредителя учебного заведения, органы управления образованием и руководителей учебных заведений. Об этом на своей странице в Facebook рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает УНН.

"В общем, пожарная безопасность - это очень объемный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожара, а если пожар все же возник - на спасение людей и как можно быстрее быстрое тушение огня ... Ответственность за выполнение этих мероприятий и обеспечение пожарной безопасности в учебных заведениях возлагается на: основателя учебного заведения или уполномоченные ими органы, органы управления образованием, руководителей учебных заведений, педагогов и персонал учебных заведений", - написал Сергей Горбачев.

Он отметил, что выполнять правила пожарной безопасности должны все участники образовательного процесса: не только руководство заведения, педагогические работники, но и родители, ученики и студенты.

Кроме того, Сергей Горбачев добавил, что руководитель учебного заведения должен требовать от учредителя, обычно в виде органов местного самоуправления, и уполномоченных органов управления образованием средств на обустройство, запуск и обслуживание систем противопожарной защиты. Также руководитель должен обслуживать эту систему и информировать общественность о том, что нужно сделать для противопожарной безопасности в учебном заведении.

Напомним, в Киеве горело общежитие НАУ, эвакуировали 350 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, омбудсмен, пожары
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