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С начала года в Украине совершено более 4 тысяч киберпреступлений - Гринчак

С начала года в Украине совершено более 4 тысяч киберпреступлений - Гринчак

Александр Гринчак

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По данным Национальной полиции Украины с января по ноябрь 2019 года в Украине совершено более 4 тысяч киберпреступлений. Об этом во время слушаний комитета цифровой трансформации на тему Национальной кибербезопасности и киберзащиты Украины сообщил начальник департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Гринчак, передает корреспондент УНН.

"По данным Нацполиции прослеживается четкая тенденция увеличения количества киберпреступлений. В 2015 году совершено 2900 преступлений. За 11 месяцев 2019 года совершено уже 4100 преступлений. Как показывает практика, ни государственный, ни частный сектор не имеют 100% защиты от противоправных посягательств в киберпространстве", - отметил Гринчак.

Как сообщалось ранее в УНН, киберполиции задержала 31-летнего мужчину за кражу более миллиона гривен с банковских счетов граждан.

Источник: УНН
Теги: полиция, МВС, киберугроза, киберполиция
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