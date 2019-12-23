С начала года в Украине совершено более 4 тысяч киберпреступлений - Гринчак

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По данным Национальной полиции Украины с января по ноябрь 2019 года в Украине совершено более 4 тысяч киберпреступлений. Об этом во время слушаний комитета цифровой трансформации на тему Национальной кибербезопасности и киберзащиты Украины сообщил начальник департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Гринчак, передает корреспондент УНН.

"По данным Нацполиции прослеживается четкая тенденция увеличения количества киберпреступлений. В 2015 году совершено 2900 преступлений. За 11 месяцев 2019 года совершено уже 4100 преступлений. Как показывает практика, ни государственный, ни частный сектор не имеют 100% защиты от противоправных посягательств в киберпространстве", - отметил Гринчак.

Как сообщалось ранее в УНН, киберполиции задержала 31-летнего мужчину за кражу более миллиона гривен с банковских счетов граждан.