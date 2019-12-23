Стали известны первые результаты работы е-кабинета застройщика

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Электронным кабинетом застройщика воспользовались почти 200 украинцев за 10 дней. Также через е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введено в экплуатацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Почти 200 украинцев за 10 дней успешно воспользовались электронным кабинетом застройщика", - написал Гончарук.

Отмечается, что среди автоматизированных услуг - начало подготовительных работ и начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.

Так, через е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введено в экплуатацию.

"При этом, теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 млн гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года.

Сейчас е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1 (ред. - классы ответственности зданий и сооружений: незначительные последствия - СС1). Это 80% всех заявок в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - сообщил Гончарук.

Как ранее сообщал УНН, "электронный кабинет застройщика" имеет целью более качественно работать с данными и минимизировать контакт людей с чиновниками.