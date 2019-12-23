В Запорожской области задержали мужчину, который убил одного человека и ранил еще три

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Запорожской области задержали мужчину, который возле остановки общественного транспорта зарезал мужчину и ранил еще троих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

“22 декабря около 2 часов ночи в Гуляйпольское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружен труп мужчины”, — говорится в сообщении.

Так, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.

На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 годов рождения. Принятыми мерами розыска установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта вызвал житель Запорожья 1995 года рождения. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, из-за ссоры сын убил прикованного к постели отца.