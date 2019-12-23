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Пьяный мужчина получил штраф за ложное заявление в полицию на членов УИК

Пьяный мужчина получил штраф за ложное заявление в полицию на членов УИК

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На Волыни мужчина сообщил, что члены участковой избирательной комиссии бросили в урну для голосования избирательные бюллетени. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а вызов был заведомо ложным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"После 2:00 ночи неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на избирательном участке в Сошичненском сельском совете члены УИК бросили в урну для голосования избирательные бюллетени. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Камень-Каширского отдела полиции. Правоохранители опросили главу и членов УИК. Информация о нарушениях избирательного законодательства не подтвердилась. Полицейские оперативно установили, что заведомо ложный вызов полиции в состоянии алкогольного опьянения совершил 61-летний житель села Сошичное этого же района", - говорится в сообщении.

Указано, что по данному факту правоохранители составили на гражданина административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение на виновника штрафа.

Напомним, в день голосования в ОТО поступило 45 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, Луцк и Волынь, штраф
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