Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 16:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
3525
Версия для печати

Пограничники рассказали, где самые большие очереди на въезд из Польши в Украину

Пограничники рассказали, где самые большие очереди на въезд из Польши в Украину

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня утром очереди легковых транспортных средств на въезд из Польши в Украину сформировались почти перед всеми пунктами пропуска, однако к обеду количество автомобилей удалось уменьшить. Наиболее загруженными направлениями остаются три пункта пропуска на границе с Польшей - "Дорохуск-Ягодин", "Медика-Шегини", "Корчева-Краковец". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"По состоянию на сегодняшнее утро, по информации польских пограничников, очереди легковых транспортных средств сформировались почти перед всеми автомобильными пунктами пропуска, однако уже к обеду количество машин в очереди на въезд в Украину совместными усилиями удалось существенно уменьшить на всех направлениях", - говорится в сообщении.

Указано, что пограничники советуют использовать для пересечения границы пункты пропуска "Хребенне-Рава-Русская", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг".

"Наиболее загруженными направлениями остаются "Дорохуск-Ягодин" (около 250 легковых ТС на въезд в Украину), "Медика-Шегини" (около 260 легковых машин) и "Корчева-Краковец" (350 авто)", - отметили в ГПСУ.

Указано, что очереди легковых транспортных средств в страны ЕС со стороны Украины отсутствуют.

Госпогранслужба прогнозирует существенный рост пассажиро-транспортного потока в ЕС после завершения праздников.

Напомним, на границе с Польшей обнаружили более 2 тысяч наркосодержащих таблеток.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Польша, Госпогранслужба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.