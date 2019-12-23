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Представитель РФ в ТКГ: группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц

Представитель РФ в ТКГ: группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил представитель Российской Федерации в ТКГ Борис Грызлов, пишет УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС.

“Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции, — сказал он. — Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом”. “Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты”, — подчеркнул он.

“Представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников — России и ОБСЕ — удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года”, — подтвердил Грызлов.

Как ранее стало известно российскому изданию “Коммерсант”, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать боевикам, отказались участвовать в обмене и возвращаться на территории, временно контролируемые сеператистами.

Необходимость провести видеоконференцию возникло после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря переговорщикам не удалось договорить об обмене.

Добавим, вчера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными районами Донбасса в Минске появилась “новая помеха”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, контактная группа, ОРДЛО
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