В США заявили о готовности усилить санкции против России в случае необходимости

КИЕВ. 23 декабря. УНН. США готовы ужесточить санкции в отношении России, если она усилит эскалацию на востоке Украины. Об этом сказал временный поверенный в делах США Уильям Тейлор во время часа вопросов, видео которого было обнародовано на странице посольства США в Украине в Facebook, передает УНН.

"США ввели новые санкции (относительно РФ - ред.) на прошлой неделе. Как вы знаете, россияне пытались построить трубопровод из России в Германию в обход Украины. В США подумали, что это - не очень хорошая идея - это увеличит зависимость Европы от российского газа. И поэтому Украина бы потеряла около 3 млрд долларов в год", - отметил Тейлор.

Он напомнил, что Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В минувшую пятницу его подписал президент страны Дональд Трамп, и он вступил в силу.

"Это показывает, что США готовы наложить больше санкций, если это будет необходимо. США сохранят санкции в отношении России, пока она будет продолжать вести войну на Донбассе, и США сохранят санкции в отношении России, пока она незаконно оккупирует Крым. И, если Россия сделает дальнейшие шаги, чтобы отправить больше военных (на Донбасс - ред.), усилит боевые действия, тогда, скорее всего, наложим больше санкций", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов.

После этого, 21 декабря, подрядчик российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.