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Минсельхоз США дал прогноз на 2020 год по мировому рынку мяса

Минсельхоз США дал прогноз на 2020 год по мировому рынку мяса

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В 2020 году мировое производство всех видов мяса, кроме свинины, покажет рост. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства США, передает УНН.

Так, производство говядины и телятины вырастет на 1% и, по итогам 2020 года, составит 61,9 млн тонн. Мировой экспорт данной продукции тоже покажет рост - на 4%, достигнув по итогам следующего года 11,5 млн тонн.

Вырастет также мировое производство курятины - на 4%, до 103,5 млн тонн за год. Экспорт продукции увеличится на 4% - до рекордных 12,5 млн тонн.

В то же время, по данным Минсельхоза США, упадет мировое производство свинины - на 10%, из-за неутихающей во многих странах мира африканской чумы свиней (АЧС). При этом, экспорт продукции увеличится на 10% до 10,4 млн тонн. По причине растущего спроса на свинину со стороны Китая, из-за АЧС.

Напомним, аналитики международного банка Rabobank прогнозируют, что в 2020 году Украина укрепит свои позиции на мировом рынке курятины.

Ранее УНН сообщал, что за последние пять лет Украина трансформировалась из импортозависимой страны в ключевого экспортера курятины. Ежегодно производство курятины в Украине растет на 50-100 тыс. тонн и по итогу 2018 года уже достигло более 1 млн тонн.

Ключевым представителем Украины на мировом рынке курятины является компания “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка, которая по данным АМКУ обеспечивает большую часть производства и порядка 90% всего экспорта страны.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, мясо
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