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НАПК сняло видеоинструкцию об особенностях декларирования в 2020 году

НАПК сняло видеоинструкцию об особенностях декларирования в 2020 году

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции появилась видеоинструкция, в которой они обратили внимание на новые и важные аспекты кампании декларирования в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу НАПК в Facebook.

"В этом видео НАПК обращает внимание на новые и важные аспекты кампании декларирования 2020 года. К материалу вошли также ответы на популярные вопросы, которые ставились представителям НАПК во время осенне-зимней серии тренингов "Финансовый контроль - проблемные аспекты", - говорится в сообщении.

В частности, в видео рассказывается о том, что в 2020 году будут вносить в декларацию машины и квартиры, которыми субъект хозяйствования пользовался более полугода. Также свои декларации должны будут впервые подать новые субъекты хозяйствования, в том числе, Андрей Богдан.

"Также впервые свои декларации подавать народные избранники, которые в 2019 году стали народными депутатами Украины на внеочередных парламентских выборах. Политикам эта кампания декларирования может добавить дополнительных баллов, а может нанести репутационные потери, если образ жизни не будет соответствовать тем декларациям, которые будут представлены в очередную волну декларирования", - говорится в видео.

Также в видео напомнили об изменениях к определению члена семьи в декларации, а также процедуры внесения сведений о финучреждении при использовании сейфа.

Напомним, в НАПК разъяснили, нужно ли декларировать банковские счета, на которых нет средств.

Источник: УНН
Теги: видео, декларация, инструктор, НАПК
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